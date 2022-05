Magniez SANDY

Marié 3 enfants 1 fille et 2 petit mecs KIMBERLY 2005 , TOURAMA 2008, SULLYVAN 2011 ma passion les voir grandir et leur apporté le maximum quitte a me retrouver un jour en fauteuil roulant mai je ferai tout temps que j'en ai la capacité , je veux pas les voir galérer comme moi la seul condition pour eux c'est qu'il y mettent de la volonté.plus temps d'aller a la peche depuis tres longtemps plus foot plus rien sauf ma petite famille; voila ce 14 octobre 2014 il on agrandi ma petite famille Ulrick et Lorick