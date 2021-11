Maguelone DU FOU

Illustratrice et graphiste en freelance depuis janvier 2011, j'ai auparavant travaillé pour une agence de communication sur Paris pendant plusieurs années. Mes études ? Après un passage à l'Atelier de Sèvres, j'ai intégré l'école Estienne dont je suis sortie diplômée en 2005 (en illustration).





Je partage mon temps en proposant une gamme de services relatifs à l'illustration mais aussi au design graphique. Je vis et travaille à proximité de Paris.



Vous pouvez consulter mon book en illustration sur http://cargocollective.com/maguelonedufou , (book graphisme sur demande) et suivre mes actualités surArray.



Mes compétences :

Adobe Flash

Illustration jeunesse

Dessin

Communication visuelle

Design graphique

Graphisme print

Conception graphique

Illustration

Identité visuelle

Graphisme web

Presse

Adobe Illustrator CS5

Adobe Photoshop CS5

Adobe InDesign CS5

Bande dessinée