Maguie M'PLANNER (METEMO)

Je suis wedding planner, j'organise les mariages dans la ville de Douala et dans toutes les autres villes du Cameroun, je pourrais également me déplacer or du pays pour d'autres événements.

Je fais également dans la papeterie evenementielle, réalisation des faire-parts , menu et nom de table, des coins photos, des branding, des livres d'or, des cadeaux pour invités, des pistes de danse personnalisées.

Je vends également les articles de mariage des accessoires, des bijoux, des chapeaux des robes, des chaussures, les peignoirs et des pantoufles.