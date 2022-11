Musicienne professionnelle, Maguy Gérentet est spécialiste internationalement reconnue de la cithare dite "à accords", à laquelle elle se consacre depuis 1986.



Ayant bénéficié durant sa scolarité dune formation musicale soutenue (clavier / harmonie / direction de chœur / chant lyrique), elle sest trouvée à lorigine du renouveau de cet instrument (auparavant purement folklorique), pour lequel elle a mis au point une technique qui fait autorité, et créé un répertoire de quelques 400 titres.



Elle a acquis une grande expérience dans lenseignement (cours et stages tous niveaux), et y ajoute désormais lactivité de concertiste.



Lauréate de la Fondation Marcel Bleustein-Blanchet pour la Vocation à lâge de 24 ans, elle a effectivement développé son activité dans tous les domaines susceptibles de promouvoir la cithare : tout à la fois compositeur interprète de pièces et de chants quelle accompagne ; enseignante, éditeur de partitions, méthodes, CD et audio-visuels. directrice dun trimestriel spécialisé online "Cithare et harmonie" (de 1988-2015), administrateur des "Amis de la Cithare" (1988-2015).



Elle a également entretenu un dialogue constant avec les luthiers, et rassemblé une documentation importante autour de linstrument.



La cithare étant rattachée dune part à une forte tradition spirituelle, dautre part au folklore, Maguy intervient dans ces deux domaines, mais cherche aussi à développer le répertoire classique et limprovisation, allant toujours aux devants des attentes de son public.



Mes compétences :

. Musique instrumentale et vocale

. Pédagogie musicale

. Composition, arrangement, édition musicale

. Animation