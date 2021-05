Maha BAHAMOUCHE

Bonjour,

Diplômé de l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT) avec une spécialisation en gestion des entreprise complétée par une licence professionnelle à la Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales (FSJES) Salé sur l'entrepreneuriat et création d'entreprise.



Mes compétences :

La comptabilité générale

Les opérations courant

Traitement des salaires

La statistique

Bureautique

Les travaux d'inventaire

Le mathématique financier

La fiscalité

L'approche globale et l’environnement de l'e/se

Le marketing

Maîtrisé les techniques de la communication

Paie et déclaration fiscal et social

Intelligence économique

la gestion financier

Gestion de la production