Maha BELASMI

Je suis actuellement en dernière année de Licence professionnel en Marketing Touristique dans l'école internationale Tunon. , je suis mature et dynamique avec un réel désir d'apprendre. De nature accueillante et polyvalente, je m'adapte assez facilement à de nouveaux contextes.

Très ouverte d'esprit, je suis en quête d'expériences professionnelles à l'étranger. Je pourrais ainsi découvrir de nouvelles cultures et parfaire mon apprentissage des langues étrangères.

Mes expériences professionnelles, quant à elles, m'ont démontrées que je sais être à l'aise face aux clients et que je sais également être accueillante