Consultante SEO et Manager à Digital Penguin, j'a suivi des études en digital marketing à lESSEC.



J'ai travaillé dans différentes agences web marketing et j'ai mis en place plusieurs stratégies SEO pour divers clients avant d'engager mon savoir dans ma nouvelle carrière dentrepreneur.



Grâce à mon expérience acquise durant ses dernières années, j'ai commencé à enseigner à ISET'COM, ISET Nabeul en 2019 et ITBS Nabeul en 2020 et à former les référenceurs web de demain.