Mahamadou SACKO

J'ai près de 20 années d'expérience dans la relation avec la clientèle et largumentation commerciale.

Ma formation résolument orientée vers la promotion et la vente de services ma permis de démontrer ma fibre commerciale et mon excellent sens du relationnel tout au long de ma longue expérience de commercial et de Banquier.

Appréciant tout particulièrement le contact avec la clientèle à légard de laquelle je garde toujours une écoute obligeante, je suis à même de répondre aux attentes et besoins des clients existants mais aussi den sensibiliser de nouveaux en développant une stratégie commerciale efficace.

Sociable, dynamique et habitué à travailler avec des objectifs de résultat, je souhaite mettre ma motivation et mes atouts au service de votre société.