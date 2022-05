Ingénieur expérimenté, plus de 15 ans d'expérience en pilotage et gestion de projet Test de cartes électroniques.



Connaissances approfondies en Test ICT, FCT RF.

maitrise des outils qualité: AMDEC, 5M, 5 pourqoui, QRQC...ect

Souple, dynamique, rigoureux, ayant le goût des challenges et aime travailler en équipe



Mes compétences :

ICT Test

Robotic

Test Automation

Functional Test