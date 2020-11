Mahmoud HADDAD (MAHMOUD HADDAD)

Opérateur/Régleur/Programmeur autonome sur machines et des des centres d'usinage à commande numérique , langage de programmation FANUC , avec une bonne connaissance en autres langages ( Siemens , heidenhain, Num , Mazastrol .....)

Programmation et retouches sur pupitre, réglages de fabrication, choix et montage des outils et conditions de coupes daprès plans, lancement, mise en production .

Etude des gammes d'usinage , vérifier, avec le bureau d'étude, la faisabilité et la fabricabilité de chaque nouveau produit en fonction de machines et d'outillges et améliorer les fiches techniques .......

Contrôle du bon déroulement de lusinage ,contrôle des pièces produites, rédaction de gammes de fabrication.

Réglage des machines au fil

Bonnes connaissances en tournage fraisage conventionnel, et rectification plane et cylindrique souhaitées.

Maintenance préventive et curative de 1er niveau.