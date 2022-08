Mahmoud MAHMOUD RAYESS (RAYESS)

Doté d'une expérience de plus de 9 ans en développement informatique. Riche dune expérience multiple en qualité de consultant SIRH technico-fonctionnel, notamment en configuration et provisioning des différents environnements ainsi que la mise en place et le déploiement des SI. Fort dune vision systémique en tant quArchitecte de Solutions, jai réalisé divers interfaçages et les mises en oeuvre de solutions adaptées aux problématiques tant dun point de vue métier, quapplicatif et technique. En qualité dArchitecte Data, j'ai une double compétence technique et fonctionnelle me permettant de bien comprendre les besoins et problématiques métiers pour définir de façon adéquate des SI. J'ai une forte appétence pour acquérir de nouvelles compétences dans des domaines et des secteurs variés.