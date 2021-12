Maïdat MOHAMED

- Curieuse et créative, je suis passionnée par les comportements humains et l'innovation numérique.



- Actuellement, je développe mes connaissances et mon expérience en ce qui concerne les domaines du numérique.



- J'aimerais exercer un métier du web qui allie développement, design et psychologie telles que Webmaster, UX Designer, ou encore Graphiste.



- C'est pourquoi j'ai étudié les sciences humaines et que je suis actuellement en DEUST WMI tout en gardant des options artistiques.



- Je suis aujourd'hui à la recherche d'une entreprise ayant des besoins dans le numérique qui pourrait accepter de m'accorder un stage d'immesion.



- Je souhaiterais notamment pouvoir observer l'univers professionnel des webdéveloppeurs et webdesigners.





N'hésitez pas à me contacter !

Maïdat M.