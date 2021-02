Maïkel LOPEZ

Initialement titulaire d'un diplôme de technicien en Génie Industriel & Maintenance , j'ai acquis à travers cette formation une sensibilité importante dans la gestion de la sécurité en milieu industriel (QHSE). J'ai ensuite complété mon cursus avec un diplôme d'ingénieur généraliste, tout en me spécialisant dans l'analyse des risques induits par les infrastructures industrielles ou de transport ; afin d'améliorer la protection des personnes, des biens et de l'environnement.



Durant mon parcours professionnel, j'ai notamment développé une expertise dans la maîtrise des risques dans les tunnels routiers et j'ai pu apprendre les bases de la sécurité incendie en milieu confiné. Désireux d'étendre mon savoir-faire dans cette discipline, j'ai rejoint le groupe EFECTIS avec lequel j'ai régulièrement l'opportunité de renforcer mes connaissances en ingénierie incendie (phénoménologie, modélisation numérique, réglementation, etc.). Les sujets que je traite aujourd’hui touchent non seulement les tunnels, mais aussi les ERP (gares, parkings, théâtres, etc.), les établissements industriels (entrepôts, ICPE - dont sites SEVESO - , INB) ou bien tertiaires (immeubles de bureaux, IGH).



Mes clients sont essentiellement : des gestionnaires de patrimoines, des exploitants d'infrastructures de transports (sociétés d'autoroutes ou de transport en commun, DIR), des maîtres d'oeuvre, des fabricants, des bureaux d'étude, des industriels, des architectes, ainsi que des collectivités territoriales (CG, DDT, Mairies, DREAL), qui désirent être accompagnés dans les problématiques qui touchent à la sécurité des ouvrages dont ils ont la charge (ventilation/désenfumage, comportement au feu des structures, analyse des risques, études de vulnérabilité, essais, conseils réglementaires).



Basé à la délégation Rhône-Alpes d'EFECTIS France, j'ai en outre, pour mission de développer commercialement les activités d'ingénierie incendie du groupe sur le territoire national; et en tant que référent technique dédiés aux espaces souterrains, j'apporte aussi mon support aux ingénieurs sur ces sujet (gestion d'affaire, encadrement, formation, réponses aux appels d'offre).



Le fort caractère généraliste de mes expériences me permet de communiquer facilement avec la plupart des corps de métiers et d'appréhender rapidement les besoins de mes clients, ainsi que ceux de mes collègues.



Mes compétences :

Polyvalent

Modélisation

Conception

CAO

Maintenance

Sécurité

Électromécanique

Ingénieur

FDS

Environnement