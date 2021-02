Maillard PATRICK

Carrière principale au siège régional d'un grand groupe d'assurance

1979 à 2007 Rédacteur/Souscripteur de risques Entreprises, Réassurance, Coassurance

Diplômes CAP, BP et BTS Assurances

2008 Licenciement économique, Réorientation professionnelle

2009 CNAM Diplôme Licence Sciences du Travail et de la Société, mention Ressources Humaines, Relations Sociales et Organisation

2008/2009 Assistant Recrutement SEGULA TECHNOLOGIES

2012/2013 Assistant Administratif ADAPEI

2014 Diplôme CS Tourisme Vert

2015 Micro Entrepreneur d'un Hébergement Maison d'Hôtes haut de gamme en château



Mes compétences :

Autonomie

Déontologie

Dynamisme

Organisation

Perseverance

Polyvalence