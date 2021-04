Maintenance Et Service TECHNICIEN SISR-SIO

Motivations:



A chaque bilan de compétences, j'en ressors davantage plus fort en conviction, vertu et valeur. Celui de 2021, a une nouvelle fois, fait rejaillir en moi d'autres qualités intrinsèques humaines, me guidant ainsi vers d'autres perspectives professionnelles, pour continuer ma quête d'apprendre et continuer à servir.



Je suis guidé par l'envie d'entreprendre et d'accélérer ma montée en compétence, améliorer mes performances au service de lexigence des entreprises.



Oui, aujourd'hui, me revoilà à l'écoute du marché sur des postes en rapport avec le réseau et la sécurité informatique.



Compétences:

Réseau et système

- Administration SI Windows

- Préparer, installer les matériels, les logiciels, les applications métiers

informatiques (bornes wifi et IPTV, Clickshare, Condeco...)

- Réaliser le support des niveaux 1 à 3 aux utilisateurs

- Installer, paramétrer et configurer des ressources informatiques

- Réaliser des évolutions et des mises à jour

- Configurer un routeur, switch, AP WIFI CISCO

- Installer, paramétrer et sauvegarder une configuration de bornes WIFI

- Effectuer un plan dadressage IP

- Réaliser une veille technologique

- Evaluer les solutions au regard du besoin

- Créer une architecture réseau virtuelle avec Packet- tracert

- Gestion des tickets danomalies

- Evaluation satisfaction client

- Maintenance des ordinateurs



Gestion des contrôles - Tests et diagnostics:

- Effectuer un diagnostic de pannes

- Analyser et comprendre l'origine d'un dysfonctionnement dun service

- Utiliser des commandes diagnostic réseau / troubleshooting

- Proposer une solution permettant de résoudre le problème

- Gérer le suivi des tickets

- Constituer des bases de connaissances dincidents

- Assurer la maintenance préventive et curative



Cybermenace - sécurité informatique

- Sécuriser les postes et les données informatiques

- Anticiper et restreindre des services et des fonctionnalités

- Créer une règle de sécurité sur un FIREWALL

- Assurer la protection des données dutilisateur

- Réaliser une veille technologique

- Sensibiliser les utilisateurs sur la réception des mails frauduleux ou à

ceux qui représentent un risque potentiel



Intégration de salle

- Installer les équipements de sonorisation, Borne HF micro: Salle de réunion, espace plénière ( 800 personnes)



Vidéoconférence:

- Participation à lélaboration projet de vidéoconférence

- Soutien technique : Polycom, Tandberg

- Participation avant-vente des matériels (codec)

- Veuille technologique des produits

- Déploiement des matériels de vidéoconférence dits codecs

- Faisabilité technique : Construire des process

- Mise en service des codecs appuyée de test et essais

- Maîtrise des fonctionnalités des matériels

- Formation des techniciens et clients

- Support technique N2

- Préparation support produit client

- Logistique des produits- conditionnement ( RMA)

- Gestion des tickets RMA et leurs suivis

- Assistance et support technique aux utilisateurs

- Gestion prévisionnelle de planning technicien

- Préparation support produit client

- Participation aux procédures, plans d'actions client

- Reporting d'activité

- Escalade : demande soutien technique N3



CISCO:

- Sauvegarder la configuration router/Switch/AP

- Administrer des Vlan-Trunck:/Stack/OSPF

- Assurer la maintenance préventive

- Créer un réseau sous Packet-Tracert



Pédagogie :

- Effectuer le transfert de connaissances à des collaborateurs, des

clients

- Concevoir des guides utilisateurs de prise en main

- Former des clients, stagiaires, ou des utilisateurs



FORMATIONs :

11/2013-08/2014 BTS Services Informatiques aux Organisations (option SISR)

03/2010-04/2010 Certifications Comptia et lenovo

06/2008 06/2008 Les fondamentaux du management (Cegos)

04/2003-04/2008 TANDBERG - CISCO (Comiris ) et POLYCOM (Imago)

03/2002-03/2002 Wndows active directory (IBM)

11/1999-08/1999 Technicien micro-reseau (Objectives)

09/1983-07/1985 BEP/CAP Electrotechnique (option telecom )



expériences professionnelles

02/2016-09/2020 Assistant technique IT - GroupM France

Assurer la gestion et le suivi des incidents

Effectuer des diagnostics de pannes

Résoudre les problèmes techniques (salle de réunion, plénières, 2000 users)

Assurer le bon fonctionnement des outils informatiques, digitales, sonorisation



10/2014-08/2014 stagiaire Administrateur SIO - Lycée champlain - Préparation BTS SIO-SISR

Effectuer la sauvegarde et la restauration des postes clients

Réaliser le déploiement des ordinateurs

Effectuer le brassage des baies réseau



04/2004-06/2012 technicien support N1-N2 videoconférence - IBM DS

Projet Orange OBS

Gérer et suivre les incidents

Alimenter une base de connaissances

Valider lopérationnel IP/H323/SIP/H239



02/2000-03/2004 technicien de maintenance informatique - MONTICS SAS

Projet NEXTIRAONE-PSA-OSEO-LOREAL-IBM

Effectuer la maintenance préventive et curative Thinkpad /Thinkcenter

Gérer ladministration des stations codec IP/RNIS

Déployer des téléphones CISCO 7942 : Administration centre de pilotage

Effectuer le transfert de compétences : Formation de prise en main



09/1999-01/2000 technicien de maintenance informatique - CLS

Masteriser des ordinateurs

Vérifier le fonctionnement Hardware/Software



03/1998-12/1998 technicien de maintenance video -SYNERGY/ABDI

Raccorder les abonnés au réseau câblé : Mise en service internet



02/1997-03/1998 technicien exploitation - ARC

Effectuer létude de faisabilité : Extension des bornes de connexion



09/1993-02/1997 technicien monteur video - doniacom

Installer et mettre en service les bouquets de chaines du réseau câblé : Réglage du tuner UHF/VHF des TV/Mmagnétoscopes VHS/Betamax



11/1992-09/1993 monteur en telephonie - doRGHAL

Installer et mettre en service les lignes dabonnés



02/1987-10/1992 aGENT controleur des lignes - PTT

Réaliser la maintenance des lignes téléphoniques aéro-souterraines

Effectuer les essais et mesure à lohmètre



Centres dintérêts



Cybersécurité : auto-formation

Marketing digital : auto-formation

Vélo : déplacements personnels et professionnels



Projets divers:



Gestion du support technique, et participation au déploiement des installations planifiées par Orange OBS, le donneur dordre.



Support technique N2 :

- Assistance téléphonique- Assistance technique

- Réception des ordres dintervention OBS

- Coordination du planning prévisionnel d'interventions avec OBS

- Prise en charge des appels

- Ecouter et comprendre les besoins client

- Identification client et éligibilité contrat

- Création, gestion et suivi des tickets dincidents

- Relevé dinformation matériel et prérequis technique

- Superviser environnement technique et réseau

- Contrôler et test de lopérationnel

- Télémaintenance, administration codecs

- Sauvegarde des données machine : ftp, SSH

- Validation dun plan dintervention

- Escalade constructeur : déclenchement (RMA)

- Gestion, déclenchement et suivit du RMA

- Expertise de maintenance codec

- Analyse technique et fonctionnelle



Intervention sur site :

- Etude de faisabilité technique : superviser salle et réseau

- Préconisation de solution client intermédiaire

- Déploiement, exploitation et mise en service des codecs

- Conseil et optimisation de limage vidéo

- Administration des machines : paramétrages

- Accompagnement et suivit des intégrations de salle

- Maintenance sur codecs : sauvegarde données Xconf

- Mise à jour des matériels de vidéoconférence

- Formation des administrateurs/Users

- Analyse fonctionnelle

- Outils métiers de planification





Si vous souhaitez me contacter, envoyez-moi un email pour convenir d'un entretien.

Mailto: 057welcome@gmail.com