Mes compétences :

Stratégie commerciale.

Suivi et évolution d'un portefeuille clients.

Prospection.

Négociation commerciale

Analyse et suivi des ventes.

Suivi relances clients.

Achats et référencement produits.

Négociation contrats annuels et budgets.

Développement nouveaux marchés.

Mise en place de la communication commerciale.