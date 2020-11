Maïwenn OMNÈS

Actuellement diplômée d’un Bachelor Management, Marketing et Communication spécialité Luxe Mode Design à l'ISEFAC Lille, je suis à la recherche d'une alternance pour la rentrée 2019.



Je suis particulièrement passionnée par les cosmétiques et très active sur les médias sociaux (YouTube, Instagram, Facebook, Pinterest, Blogs, etc.), où je suis beaucoup de marques ainsi que la communauté beauté.

Je suis également intéressée par le domaine de la mode, l'aménagement intérieur ainsi que l'immobilier.



Mes compétences :

Adobe InDesign

Microsoft Excel

Microsoft Word

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office