Maja ZGORNIAK

Bonjour à Tous,



Jeune diplômée d'une licence de "Chargée de Gestion des Ressources Humaines" recherche un poste dans le secteur des Ressources Humaines. Je suis intéressée par tous les postes qui me permettront d'expérimenter les compétences acquises durant ma formation. Je suis ouverte à toutes les opportunités qui me donneront la possibilité de développer mes connaissances dans le recrutement. C'est surtout dans ce secteur que je retrouve le maximum de tâches qui peuvent s'allier avec mon expérience professionnelle. Je suis sociable, je m'adapte rapidement. Je trouve ma motivation dans les challenges.



Mes compétences :

Sens de l'engagement

Sens de la confidentialité

Tâches classiques de secrétariat

Travail en équipe

Gestion du stress

Planification

Gestion administrative

Communication interne

GPEC

Rédaction de contenus

Accueil physique et téléphonique

Droit du travail

Administration du Personnel

Gestion de la relation client

Gestion de carrière

Gestion de projet

Relations internationales

Recrutement

Sécurité au travail

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Office

Microsoft Excel