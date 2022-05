Mes compétences :

C Programming Language

C++

ICT

IP

LAN/WAN > LAN

LAN/WAN > WAN

Linux

Linux Fedora

MPLS (MultiProtocol Label Switching)

Matlab

Microsoft C-SHARP

Microsoft Visual Studio

Microsoft Windows 10

Microsoft Windows 2000 Professional

Microsoft Windows 7

Microsoft Windows 8

Microsoft Windows 9x

Microsoft Windows XP

Oracle

QoS (Quality of Service)

TCP/IP

Tableau

Ubuntu

Wi-Fi