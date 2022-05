Majda AFDEL

Grâce à mes différentes expériences acquises durant mes stages et mon cursus universitaire j'ai pu acquérir de nombreuses compétences :

-Réception et émissions des appels des clients.

-Répartition des programmes d'intervention pour les techniciens. (SAV).

Suivi des réclamations et demandes d'intervention.

-Mener des études de satisfactions des clients.

-Classement des bons de commandes , des avoirs et des bons d'autorisation de retours.

-Remise de chèque.

-Ordre de virement.

-Commercialisation des produits et leur présentation.

-Esprit d'équipe et d'initiatives