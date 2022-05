Majda CHAPLAIN

• Stratégie de Communication Online & Offline

- notoriété, territoire de marque

- opérations d'évangélisation : organisation et animation de débats TV, formations, publications, benchmark

- lignes éditoriales site web, blogs, réseaux sociaux

- relations publiques, partenariats stratégiques (médias, écoles, éditeurs, agences), relations publiques

- plans média



• Stratégie marketing ventes directes et indirectes Online & Offline

- conquête, animation et fidélisation B2B et B2C

- développement des ventes : marketing direct, supports d'aide à la vente, coaching commercial, prospection

- marketing e-business

- marketing produits : lancement nouvelles offres, mix marketing, canaux de distribution



• Animation commerciale interne & channel

- programmes marketing et événements différenciés par canal/marché/potentiel

- politique commerciale et tarifaire

- ROI / indicateurs de performance

- mise en place de cellule de prospection

- coaching

- Incentives et challenges

- commerciaux grands comptes, commerciaux sédentaires, revendeurs, partenaires bancaires, ISV, Grossistes, Distribution



• Communication Interne

- Newsletters, Revue de presse

- Intranet

- TeamBuilding



Mes compétences :

Communication

Marketing

Stratégie de communication

Web

B2B

Réseaux sociaux