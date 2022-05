Majda EN-NHAILI

EN-NHAILI Majda âgée de 22ans titulaire d'une Licence en Sciences Economiques et Gestion à la Faculté Poly disciplinaire de Khouribga .

D’après mes expériences professionnelles j'ai amélioré mes connaissance au niveau de la Comptabilité générale;Gestion de Ressources Humaines; Marketing Opérationnel et Stratégique; Fiscalité; Gestion Financière...Ces compétences techniques et personnelles m’aideront a être efficace dans l'exercice des taches au sein d'un entreprise.

disponible de suite,dynamique, le sens de responsabilité, esprit d’équipe et je suis actuellement a la recherche d'emploi.



Mes compétences :

Visual Basic .NET

HTML

Comptabilité générale

Gestion des ressources humaines

Marketing opérationnel

Gestion budgétaire

Gestion financière

Marketing stratégique

Microsoft Office