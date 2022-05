Majda HAMMADI

FREIGHT 4 U est une équipe de professionnels reconnus qui met tous ses moyens à votre disposition pour vous proposer une solution adaptée à vos besoins et vous décharger de toutes les contraintes du transport international multimodal, les contraintes administratives, logistiques et douanières.

Aussi, pour vous permettre de faire face à la concurrence sur les marchés dans lesquels vous opérez, FREIGHT 4 U s’associe à vous et vous offre, en plus du prix, ses compétences et son savoir faire.

Notre équipe vous conseille et vous informe. Elle assure le suivi continu de vos conteneurs ou autres modes de transport depuis l’enlèvement jusqu’à livraison, et peut par conséquent vous informer à tout moment de la position de votre marchandise grâce à un système d’information performant.

Notre réseau d’agents internationaux réputés en terme de Fiabilité sont mondialement reconnus et tenus par les mêmes principes de fonctionnement :

Ecoute, Réactivité, Satisfaction client, Professionnalisme, Adaptabilité des solutions.

Ainsi, nous sommes très honorés de vous inviter à trouver ci-après un petit aperçu concernant nos activités :

Groupages réguliers sur les 5 continents.

Containers complets (FCL). Express.

Groupages hebdomadaires (LCL).

Groupages personnalisés (LCL/FCL).

Affrètement.

Opérateur NVOCC.

Transport conventionnel.(RORO)



40 lignes de groupages régulières sur et depuis l’Europe.

Départs Hebdomadaires.

Express.

Affrètement.



Mes compétences :

Négociation des prix

Prospection des clients

Commerce international

Développement commercial