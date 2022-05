Majda HANIDA

Indépendante à votre disposition pour tous travaux de gestion des entreprises.



Administratif

- Gestion des agendas et déplacements des responsables et du personnel

- Mise en place des plannings / Réservation taxis, trains, avions, hôtels

- Rédaction de courriers, compte-rendu, présentations, propositions commerciales

- Organisation, gestion et suivi des séminaires, réunions, manifestations

- Préparation de projet individuel et suivi de dossiers

- Gestion RH : Congés, Médecine du Travail, Notes de frais, Salaires



Commercial

- Représentante Communication et Qualité

- Relation refinanceurs / Etudes de financements

- Achats de prestations externes

- Encadrement et management d’équipes

- Prospection et suivi des dossiers clients

- Etudes de marchés

- Audit et mise en place de charte qualité / Enquêtes de satisfaction

- Études de candidatures / Gestion des appels d’offres

- Veille commerciale



Financier

- Gestion de documents, devis paiement et facturation

- Gestion et suivi du budget

- Gestion d’abonnement des revues, de la flotte téléphonique et automobile

- Suivi des CA, des Palmarès, Tableau de bord



Mes compétences :

Architecture

Maitrise d'oeuvre

Urbanisme

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Internet

Audit

Gestion

Comptabilité

Ressources humaines

Marches publics