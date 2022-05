Majda NABIGH

Jeune Informatiste,lauréate de l’Ecole des sciences de l’information-promotion 2011-, spécialisée dans la gestion des documents administratifs et archives, mais surtout passionnée par le domaine de la veille stratégique et de l'intelligence compétitive ayant fait l'objet de mon Projet de fin d'études au sein de la SNRT, un projet couronné par l'obtention du prix Marocain de la veille stratégique et de l'intelligence compétitive de l'Ecole des Sciences de l'Information.



Devenir spécialiste dans cette discipline est ma motivation !



Merci d'avoir pri le temps de consulter mon profil.



Mes compétences :

Intelligence économique

Management

Records management

Veille

Km