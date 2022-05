Majda SABIR

Effectue et décline le plan, les actions et les démarches qualité

évoluer des procédures qualité et veille à leur application conforme

la sensibilisation des personnels à la démarche qualité

sensibilisation à la qualité et le met en place

étudie les non-conformités, détermine et présente les actions correctives et surveille leur mise en œuvre

surveille, étudie les données qualité et expose les évolutions, améliorations

assurance qualité, contrôle Qualité, système de management de la qualité -SMQ-, système de management environnement -SME-, démarche d'amélioration continue

réalise audit qualité, environnement, fournisseur ...

analyse le coût des non-conformités

dirige ou vérifie la qualité des produits entrants/sortants, en cours de fabrication, en conditionnement

Contrôle et analyse la sécurité d'emploi de médicaments (effets indésirables,...)

définit et surveille la gestion d'une documentation, d'une veille documentaire

vérifie la conformité de réalisations de fournisseurs, prestataires, sous-traitants

Vérifie la validité de qualification de moyens et de personnes (habilitation, autorisation, agrément, ...) et la conformité, la certification d'outils de mesure et de contrôle





Mes compétences :

• Bactériologie

Controle physique chimique des médicament • Immuno

Parasitologie • Biochimie

Microbiologie alimentaire

Science cosmétique • Génie génétique

Mycologie

HACCP

Hématologie

Virologie

Pharmacologie • Assurance qualité

Markiting

Sience de gestion

Toxicologie

Norme ISO 9001

Sécurité alimentaire

Techniques de vente

Bonnes Pratiques de Fabrication

Biologie cellulaire