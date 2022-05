Majda T. TALBI

Je suis toujours soucieuse de contribuer au succès de mon entreprise. Mes deux mots d'ordre sont efficience et efficacité pour chacune des opérations menées pour une véritable création de valeur.



Ma personnalité atypique m'a permis de vivre des expériences incroyables et de participer à l'essor de chaque projet professionnel que j'ai mené au cours de mes expériences.C'est très jeune que j'ai "pénétré" le monde du travail et j'ai toujours occupé mes emplois à plein temps parallèlement à mes études supérieures. J'ai ainsi pu me former très rapidement dans plusieurs domaines notamment commerciaux, managériaux et marketings.



C'est tout ce savoir-faire et mon implication dans tout ce que j'entreprends que je suis en mesure de mettre à votre disposition à condition de trouver en vous des personnes battantes, humaines et dynamiques au travail.



Mes compétences :

Management

Marketing

Commercial

Communication

Conseil

Consultant