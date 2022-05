Majda TAHRI

Actuellement jeune diplômée de l'Ecole des Mines d'Alès, filière Génie Civil, je cherche un poste Ingénieur Structure.

Les compétences techniques et managériales acquises durant mon cursus me permettront de répondre aux différentes exigences requises pour répondre a des grands projets de Génie Civil.

Motivée pour réaliser mon projet professionnel et développer mes capacités en planification, en autonomie et en prise de responsabilité, je souhaite mettre à disposition mon sérieux et ma rigueur pour mener à bien les missions qui me seront confiées.



Mes compétences :

AutoCAD

Robobat

Ansys

Gestion de projet

Béton armé

Étude de prix

Charpente métallique

Structural analysis

RDM

Elements

Onshore Oil & Gas

CASE methodology

Visual Basic for Applications

Microsoft Excel