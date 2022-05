Majdeline ZAHRAOUI

Fortement attirée par le domaine de l’industrie automobile et aéronautique, ma formation en ingénierie mécanique et mon parcours professionnel dans des multinationales de poids témoignent de mes qualités d'adaptation et de mon esprit d'analyse qui me permettent d'être polyvalent et rapidement opérationnelle.

Personne de challenge, esprit d’initiative, autonomie et engagement,forte de proposition, proactive et à l’écoute, je fais également preuve d’un bon esprit d’équipe.

Je souhaite mettre mes compétences et ma motivation au profit d'un organisme dynamique, développer au sein d’une équipe avec l'objectif de performance, d'une auto-évaluation vers le développement durable; et puis d'évoluer vers des postes de management



Mes compétences :

ISO/TS 16949

Brainstorming

8D

ISHIKAWA

5 WHY

PPS

Audit interne

Traitement réclamations clients

Gestion de la relation client

Gestion de projet

QRQC

Audit de qualification

Amélioration continue