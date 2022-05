Majdi GHRIBI

Expérience de 4 ans dans le domaine d’aéronautique, j’ai travaillé pendant un an comme Ingénieur Flight Ops au sein d’aéroconseil filiale de groupe AKKA Technologie et actuellement j’occupe le poste d’Assistant Directeur Technique chez la compagnie aérienne Trans-Air-Congo depuis Mars 2012.

Au long de mon parcours j'ai pu acquérir des compétences en maintien de navigabilité des aéronefs de type B 737-200/300 et en rédaction et mise à jour des documentations opérationnelles et de maintenance





Mes compétences :

Aéronautique

Approvisionnement

Maintenance

Maintenance Aeronautique

Navigabilité