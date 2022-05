Majdi M'NAJJA

Consultant Télécom, Expert en TEM (Telecom Expense Management), 12 ans d'expérience, propose ses services

Après 12 ans d'expérience en TEM, et d'intéressants projets menés pour des grands comptes (La Poste, BP2I/BNP PariBas, SANOFI, BRED, CNP, MMA, Ministère des Finances, CG92, CG76, CG82, APEC, ville de Nanterre, Montreuil,...), je me mets à mon compte et propose aux entreprises en direct ou aux cabinets de conseil en sous-traitance mon expertise afin de leur permettre de maitriser et réduire leurs coûts télécoms.



Mes compétences :

Audit

Conseil

Expense Management

Gestion Financière

Inventaire

Management

Optimisation

Réduction des coûts

Telecom

Telecom Expense Management

Téléphonie