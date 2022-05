Majdi SIMOUH

Je suis expert automobile au sein de BCA EXPERTISE, leader de la profession depuis 1955 avec ses 1200 collaborateurs, répartis sur 89 agences sur tout le territoire.

J'exerce en région parisienne depuis plus de 10 ans, mon travail consiste à chiffrer des dommages matériels sur des véhicules.

Mon champs de compétence est très vaste car il concerne tout les véhicules terrestre à moteur (voiture, camion, motos, engin de travaux publics, voirie, etc.) et sur tout type de préjudice (accident de la circulation, restitution L.L.D, malfaçon réalisée par un tiers, évaluation de la valeur d'un véhicule, etc.).

L'essentiel de mon activité se traduit par des missions d'expertises confiés par des assureurs lors de sinistre déclarés par leur client.

Mon rôle consiste à vérifier que le véhicule expertisé correspond bien au risque assuré, que les dommages relevés correspondent effectivement à ceux déclarés, et que le montant final de la remise en état soit le plus économique pour mon donneur d'ordre. Dans l'hypothèse où le montant de la remise en état soit très important, je procède alors au calcul de la valeur de remplacement pour déterminer si le véhicule est économiquement réparable ou non.



Mes compétences :

Dynamisme

Relations clients

Expertise technique