Ingénieur Electronique Industrielle

Bonne Expérience

Technicité, Polyvalence et esprit d’entreprise.

Management et gestion d’équipe.

Bonnes qualités relationnelles et bonnes techniques de communication.





Mes compétences :

Conception

C

Qualité

Amélioration continue

Lean IT

Management

Gestion de projet

DSP

VHDL

MATLAB

Programmation