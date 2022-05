Majdoubi FADWA

Conception et réalisation de tous types de bâtiments, aménagements intérieurs ou extérieurs.



Maisons individuelles contemporaines et traditionnelles.

Bureaux, halls industriels.

Equipements publics.

Commerces, restaurants.



Restructurations, extensions, réhabilitations et rénovations.



Mes compétences :

Conception, analyse et mise en œuvre d’une infrast

Travail en équipe.

Esprit d’invention et de partage

Aménagement des espaces, Créations des objets

Aménagement des plans de Masse et des plans d’urb

Installation, paramétrage et maitrise des logicie

AUTOCAD : bonne maîtrise 2D et 3D

Artlantis et Photoshop

Word, Excel, Access, Power Point.

Connaissance de base, ARCHICAD 2D et 3D

Permis de Conduire B