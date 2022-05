Bonjour,

Future lauréate en management des ressources humaines, et sur le point de commencer mon stage de fin d’études . Je suis à présent à la recherche d’un nouveau challenge professionnel dans les métiers de la gestion des ressources humaines. Particulièrement passionnée par la GRH, et l'univers relationnel; je suis ouverte à toute proposition, offre et recommandation de votre part.

J’ai 22 ans et je n’ai pas 10 ans d’expérience professionnelle mais je suis bien déterminée à vous démontrer qu’en étant sérieux, dynamique et autonome avec en bonus une créativité débordante on peut briller au sein du milieu professionnel.



Je vous invite à parcourir mon profil et à me contacter pour

plus d'informations.

Disponibilité : Immédiate

Adresse mail : majdouline.nasrollah@gmail.com



Mes compétences :

Communication interne

Leadership

Gestion administrative

Community management

Formation

Recrutement

Assistance administrative

E-sourcing

Conseil en recrutement

Gestion du stress

Communication

Gestion des ressources humaines

Ressources humaines

Sourcing

Aide au recrutement

Recrutement informatique