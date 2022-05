Je suis en recherche active d'un stage de 6 mois en île de France et Bordeaux, démarrant dès que possible, en tant qu'assistant chef de projet ou responsable d'affaires, assistant marketing, assistant commercial dans le domaine du management de l'énergie, énergies renouvelables, innovation électrique, efficacité énergétique.



Mes compétences :

Java

CSS

HTML

SolidWorks

Scilab

MySQL

MATLAB

C++

Microsoft Office