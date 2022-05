Éco-tourisme: Stage écologique et botanique



Outaouais, Québec, Canada (contact: majella.larochelle@gmail.com)



POUR DES VACANCES VERTES INOUBLIABLES!



-Bio-Bl_rBDT (57)



CE QU’ON VOUS OFFRE :



Clientèle-cible: botanistes débutants ou experts , étudiants en botanique, touristes écologiques… de l’Europe ou du Canada.



Il s’agit d’un stage écologique et botanique de 5 jours, destiné aux botanistes débutants ou experts, où les sorties sur le terrain seront faciles (terrains plats) et se déroulent sous forme de balades d’herborisation. Ce séjour est conçu pour vous offrir la possibilité de découvrir une grande variété de plantes dans des secteurs qui sont entre 5 et 60 km de la résidence, et très différents l’un de l’autre.



Vous aurez l’occasion d’immortaliser leurs découvertes de la flore et de la faune québécoises.



Les balades de chaque jour sont conçues faciles d’accès.







Les points forts



o Randonnée quotidienne depuis un hébergement fixe



o Visites de plusieurs secteurs très différents.



o Découverte d’une grande variété d’espèces végétales et de milieux.



o Explications sur nos méthodes de caractérisation des milieux humides.



o Phytosociologie, plantes comestibles…



o Hébergement confortable.



o Encadrement par Majella Larochelle, botaniculteur







Hébergement



L’hébergement se fait dans notre résidence personnelle avec une entrée privée. Vous serez un ou deux par chambre disposant d’une salle de bain. Si le climat le permet, nous prenons nos repas en gloriette. Les repas et pique-niques sont préparés par Marjolaine et Majella, ceux d’entre vous qui ont déjà fait un séjour connaissent bien la qualité des repas qu’ils préparent. Nous prenons nos repas avec vous servis à la bonne franquette. Les mets québécois sont au menu. Si vous avez des demandes spéciales, nous essaierons d’y répondre dans la mesure du possible, sinon cela sera à vos frais. Vous aurez aussi la possibilité de visiter notre jardin alpin de plus de 500 taxons lequel est sur la propriété.



Transport fourni vers les lieux d’herborisation. Prévu sur 5 jours d’herborisation de terrain, la durée de ce stage peut être adaptée à la demande des participants (plus long ou plus court) selon disponibilités. N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande particulière. Le prix comprend l’encadrement, les repas et pique-niques, les boissons et cafés/tisanes.











Encadrement



L’encadrement de ce séjour est effectué par Majella Larochelle, botaniste confirmé et horticulteur accompli. Créateur de son site webArray, il connaît très bien cette région pour y avoir effectué de nombreuses herborisations ces dernières années.



Botanique-Marjo-0918-rb (2)







Programme du séjour (5 jours)







Mes compétences :

Botanique

Seed Development

Plant Disease Management

Plant Development

Laboratory Experience

COBOL

Environnement