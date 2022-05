Majid AFASSI

Mes expériences mon permis d'accumuler un background certains en tant que responsable.

Discipline et travail me permettent de reprendre mes études pour pouvoir me spécialiser dans la sécurité qu'elle soit du personnels ou des biens.



Je recherches une entreprise en vue d'un master risques et environnement.



Mes compétences :

Bilan et statistique

Plan d'action

Comptabilité analytique

Qualité

Conformité de site

Plan de prévention

Audit qualité

Audit interne

Cartographie des risques

Avis amenagement locaux

Cartographie des processus

Fiche technique

Mise en place EPI

Fiche de poste

Diagnostique conformité

Consigne de sécurité

Document unique

Documentation

Audit sécurité

Sûreté

Sécurité incendie

DAO

Bureautique

Certification

Planification

Veille réglementaire

Management opérationnel

Management de la qualité

Norme HSE

Prévention des risques

Normes ISO

Politique de sécurité