Majid AMAR

- Entre 2014 et 2015, j'ai été en charge de créer et de gérer une plateforme technologique de recherche médicale.

- J'ai managé une équipe et des projets scientifique durant cette mission. mon intérêt pour le management a commencé à grandir, je suis retourné en formation continue pour renforcer ces compétences managériale.

- Actuellement, je suis en alternance à l’école d'ingénieur EI-CESI de Nanterre où je suis un Mastère Spécialisé en Management Par Projet (MPP) et Vision Stratégique.

- Au siège de l'EFS (Établissement Français du Sang), j'occupe de poste de Chef de Projets PMO depuis 10 mois.

- J'assiste les Chef de Projets ''métiers'' pour conduire des projets dans les secteurs de la santé.

- Je suis à la recherche d'un poste PMO dans des secteurs comme la Pharmaceutique ou Bio-Médical.



Mes compétences :

KPI

Conduite de réunion

Amélioration continue

Monitoring

Reporting

Tableaux de bords

Animation de réunions