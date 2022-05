Majid BAKHOUCH

Après avoir obtenu un premier Master 2 en diagnostic d'entreprise, je suis titulaire du Master 2 Finance dans la spécialité "audit et contrôle de gestion" à l'IAE de Grenoble.



J'ai de bonnes connaissances en Analyse financière et stratégique, une bonne culture comptable, fiscal et économique.

Aussi ma spécialisation en audit externe me familiarise aux Normes d'exercice Professionnel préconisées par l'IFACI.



Mes compétences :

Fiscalité

Comptabilité

Audit externe

Contrôle de gestion

Audit

Finance

Analyse financière

Informatique

Contrôle interne