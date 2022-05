Majid BENCHEKROUN TAOUDI

• Maquettes en volume à l’échelle éclairées ou simples, avec ou sans topographie, dynamiques ou statiques avec ou sans effets spéciaux à la demande pour l’immobilier, l’industrie et Cinéma … inaugurations officielles,… (Fabrication, SAV, import, export),

• Modèles réduits

• Maquettes 3D, BIM, Maquettes Holographiques, Réalité augmentée, Visites immersives,

• Technologies et solutions pour showrooms,

• Images de synthèse, Rendus 2D- > 3D,

• Films d'animation et visites virtuelles, pour l’immobilier, l’industrie et Cinéma

• Production de films institutionnels pour l'immobilier, l'industrie et la publicité

• Vidéos & Photographies aériennes, Imageries par satellite « GEOEYE » pour l'immobilier, l'industrie, Mine & Agriculture

• Fourniture en semi direct, Stands d’expositions, Mobiliers urbains et ou intérieurs, Cuisines & Salles de bains, Placards, Portes & fenêtres, Maisons préfabriquées, Constructions modulaires, Hangars industriels.. Clôtures haute sécurité, Marbres & Granites

• Nanotechnologie

• EPI