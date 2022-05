L’Entreprise :

UNIFORCE est aujourd’hui un acteur incontournable au Maroc dans l’intégration de solutions informatiques d’entreprises depuis plus de 20 ans et plus de 80 collaborateurs au service du client.

Opérateur global et référence des plus prestigieuses entreprises au Maroc, UNIFORCE a réalisé certains des projets les plus ambitieux dont ceux du Plan Maroc Numérique 2013 (E-gov).



Majid BENSLIMANE :

Après plus de 10 années d’expérience dans l'accompagnement, le développement et la création d'entreprises, Majid BENSLIMANE a accompagné des entités à la mise en œuvre de leurs projets de développement et de réorganisation.

Commercial émérite, Majid a la conviction que le bon dirigeant est le premier commercial de son entreprise.

Stratège et visionnaire, toute vision réfléchie se doit d’être déclinée en objectifs atteignables. Le Management Par Objectifs est donc une règle incontournable.

Homme de terrain, avec une capacité à fédérer ses équipes et fidéliser ses collaborateurs à une cause commune.

QUELQUES SPÉCIALITÉS:

Stratégiques:

- Business développement & Business Plan

- Stratégie & Organisation

- Marketing stratégique & Opérationnel

- Développement et réorganisation commercial

Techniques & Opérationnelles:

- Assistance à maîtrise d’ouvrage

- Management de Projets

- Management par la qualité

- Commercial, vente et avant vente

Technologique:

- Schéma directeur informatique

- Technologie & Systèmes d'information

- ITIL, ISO 9001, CMMI



Mes compétences :

PNL Programmation Neuro Linguistique

Coaching

Entreprenariat

PNL

Management Stratégique