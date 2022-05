Bonjour,



Jeune entrepreneur au Maroc, je cherche activement une opportunité professionnelle avec un partenaire étranger.

Je vous communique ci-dessous mon CV vous permettant de connaître mon expérience universitaire et professionnelle.

Je reste à votre entière disposition pour tout complément d’information.



Bien a vous.



Majid Berrada

Tel : 0021215574543

E mail : majidberrada@gmail.com



CV



2000/2001- Baccalauréat français en sciences et techniques tertiaires



2002/2003- Ecole de commerce Weller International (homologuée et certifiée par l’état français)Array

Première année à Weller International - Paris



2003/2004- Deuxième année à Weller International Paris ─ Barcelone



2004/2005- Troisième année à Weller International Paris ─ New York

2005/2006- Quatrième année à Weller International Paris─ Shanghai



Diplôme en Commerce et Gestion obtenu en Juin 2006



FORMATION PROFESIONELLE - STAGES



06/ 2004 à 09/ 2004 Carnaud MetalBox - Service Commercial – Casablanca

- Responsable des commandes

- Gestion des livraisons

05/2005 à 08/ 2005

DentalPride, Marketing Advisory - New York

- Elaboration d’une campagne publicitaire

- Préparation d’un plan marketing

06/2006 à 04/2007



Société Diva, Service de gestion et d’approvisionnement

- Gestion des achats et des importations

- Suivi de la comptabilité



COMPETENCES INFORMATIQUES ET LINGUISTIQUES



Informatique: Maîtrise de Word, Power Point, Excel, Outlook, Internet



Langues



-Français : courant

-Anglais : courant (semestre à New York)

-Arabe : intermédiaire

-Espagnol : intermédiaire (semestre à Barcelone)

-Chinois : débutant (semestre à Shanghai)



Loisirs



Sports (Fitness, Golf), Lecture (Presse), Voyages