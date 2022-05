Majid CHEBANI

J'ai préparé le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG) à l’université Lyon 3 (Manque UV finance et UV Relation professionnelle) après avoir obtenu le diplôme de comptabilité et de gestion (DCG) à la Martinière duchère.



Ma rigueur, ma curiosité et mon adaptabilité sont les qualités que je mets au service de mes futurs employeurs. Je suis également une personne avide de connaissances, j’aime aller au fond des choses et j’apprends très vite.



Si j’ai choisi la filière d’expertise comptable, c’est pour son coté polyvalent, l’étendue des connaissances mise à disposition dans cette filière ainsi que son coté indépendant et diversifié. Au travers de mes expériences en cabinet, j'ai pu découvrir le rythme particulier de travail pendant la période fiscale, avoir une organisation construite et une expérience professionnelle confirmée.



Mes compétences :

Collaborateur comptable

Gestionnaire

Gestionnaire de paie

Paie

Sociable