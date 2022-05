Je suis un ingénieur en Technologies Avancées spécialisé en Systèmes Énergétiques et Technologies Propres, diplômé de l'École Nationale des Sciences et Technologies Avancées à Borj Cedria.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Matlab

Maple

CLIP

CATIA

C++

C Programming Language

Autocad

Audit