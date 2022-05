Majid NAJIH

Domaines de Compétences :



A. Opérationnelles :

. Marketing opérationnel

. E-Commerce

. Maîtrise de l'outil informatique

. Organisation du travail



B. Relationnelles :

. Conseil et orientation de la clientèle

. Suivi pour la satisfaction des clients

. Grande Qualité d'écoute

. Travail en équipe



C. Commerciales :

. Orientation " Objectifs "

. Démarchage des clients BtoB

. Gestion portefeuille clients, relation clientèle, Deal Partenaires et gestion des fournisseurs

. Déplacements Professionnels en Europe, aux Usa et à Dubaï



D. Techniques :

. Relations avec les banques pour divers besoins financiers;



Mes compétences :

Bien être

Marketing relationnel

Motivation d'équipe

Relation client

MLM

Business development

Communication

Recrutement

Nutrition

Réseaux sociaux

Strategie

Leadership

Freelance

E marketing

Conseil

Coaching

Commerce

Packaging