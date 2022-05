La société OUNSI BUILDING, nouvellement crée, réunie des hommes de talents, riches de métiers et d'expériences multiples dans tous les corps d’état en second œuvre.

OUNSI BUILDING vous assure la réception de votre chantier « clés en mains » dans le respect de votre cahier des charges et différentes normes en vigueurs y compris le respect de l’environnement.

Revêtements de sol et murs, peintures, plâtrerie, étanchéité, Rénovation complète, Réhabilitation d’immeubles, agencement de bureaux, commerces, nous vous garantissons un seul interlocuteur jusqu'à la fin du chantier et des prix raisonnables pour un résultat remarquable et sans soucis.

Nous mettons à votre disposition tout notre savoir faire et notre professionnalisme.

Majid OUNSI

Gérant unique



Mes compétences :

gestion des chantiers