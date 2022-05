Majida AMMOR

De formation en Arts Plastique, j'ai orienté mon parcours professionnel vers le domaine du conseil en communication ,marketing opérationnel et plus tard ,mon activité s'est ultérieurement développée par l'organisation d’événements et de Team Building pour diverses entreprsises au Maroc et à l'étranger.

Ces 20 années d'expériences m' en ont offert une compréhension aigüe et une solide connaissance des entreprises et des organisations, et trouve comme point central:

" l’Homme au cœur de ces métiers"

En 2012, donnant un nouveau sens à ma carrière, il m’a paru naturel de mettre en œuvre mes compétences et savoir-faire pour ces hommes et ces femmes confrontés à des problématiques professionnelles. C’est ainsi que je me suis formé au métier de l’accompagnement, complété ma formation a travers d'autes outils et fait du coaching mon nouveau métier .



« Je suis animée par la capacité de l’Homme à sans cesse se renouveler. Les relations humaines m’inspirent.. elles ont quelque chose d’unique et d’imprévisible: deux singularités, un instant, un échange… »



Mes compétences :

Coaching professionnel

Animation de groupes de parole

Animation de Team Building

Coaching individuel

Consultante en Communication & Evénementiel

Coaching en groupe

Animation atelier développement personnel

Stage d'ateliers transpersonnel

Conférencière

Coach de groupe dans l'approche centrée sur la per

Praticienne de l'Approche systémique

Conseil & Accompagnement stratégie de communicatio

Marketing Oprérationnel

Organisation et logistique d'événements