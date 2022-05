Majida KHARDI

Bonjour,



Je suis à la recherche d’une opportunité de travailler dans le domaine du réseau informatique et télécom dont je la trouve en parfaite adéquation avec mes objectifs.

Depuis mon plus jeune âge, je suis passionnée par le secteur informatique où les technologies sont multiples et en constante évolution. Ma formation en génie logiciel et multimédia, mon expérience professionnelle dans les services ADSL, la télécommunication et la technologie numérique m’ont permis d’apprécier le réseau informatique.

Mes années d'expérience m'ont donné envie de me perfectionner dans cette discipline en reprenant mes études avec un Mastère spécialisé en réseaux et services. Cela me permettra de renforcer mes connaissances et d’acquérir de nouvelles compétences solides pour réaliser mon projet professionnel.

Comme j’envisage de me diriger vers l’administration des systèmes et des réseaux informatiques, le fait de travailler dans une société informatique sera une grande opportunité pour réaliser mon but. Je suis très motivée pour m'épanouir ainsi mettre en relief mes compétences.

En vous remerciant pour l’intérêt que vous portez à ma candidature, je vous prie Madame/Monsieur, d’agréer l’expression de mes salutations les plus distinguées.



Cordialement,



Mes compétences :

DNS

DHCP

SGBD

FTP

ADSL