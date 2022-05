Majolie Irene NJOUONANG

Recherche un emploi



Triple compétence Juridique-fiscaliste et Banque-Finance.

Forte capacité d’adaptation.

Dédié pour maintenir de hauts niveaux de qualité.

Bonne capacité d’analyse et de synthèse.





Français, niveau satisfaisant en Anglais, bonne notion en Espagnol



Compétence en informatique

Microsoft Office(Word, Excel, PowerPoint..) et Internet

Compétence en Banque et Finance :

Ingénierie Financière ; L’analyse financière ; Finance de marché ; Audit financier et comptable

Comptabilité bancaire ; Pratiques des techniques bancaires et financières ; Recouvrement bancaire ; Gestion de trésorerie ; Droit bancaire et boursier…

Compétence Juridique et Fiscal :

Droit OHADA ; Droit des Affaires ; Droit des contrats civils et commerciaux ; Droit des sociétés

Droit pénal des affaires ; Comptabilité générale ; Fiscalité des entreprises

TVA ; Impôt sur les Sociétés ; Fiscalité des produits financiers et bancaires ; Fiscalité personnelle ; Audit-Control et prévention du contentieux fiscal ; Fiscalité du patrimoine ; Fiscalité internationale…



Mes compétences :

Banque

Banque et Finance

Droit

Droit des affaires

Finance

fiscalité